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  3. Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak

Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafındana 81 il Valiliğine gönderilen genelge ile, koronavirüs tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak



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