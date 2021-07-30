Son dakika | Berlin'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı Son dakika haberi.. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 3 erkek ve 1 kadın yaralandı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Son dakika haberi.. Olay, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan bir otoparkta meydana geldi. Wedding'teki bir mağaza otoparkında şiddetli bir çatışmada birkaç el ateş edildi. Olayda 1 kadın ve 3 erkek yaralandı. HASTANEYE KALDIRILDILAR Yaralanan kişilerin tedavisine hastanede devam ediliyor. Berliner Zeitung Gazetesi, saldırganın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını ve kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattığını bildirdi. Berkem Temizel Gece Editörü