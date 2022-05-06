Son dakika! Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı. Bu kapsamda maç sonucunu, ilk ve ikinci yarıda neler olduğunu merak edenler için haberimizde Beşiktaş- Fenerbahçe maç sonucuna yer verdik.

BEŞİKTAŞ 1-1 FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun

Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 29 Josef, Dk. 36 Welinton, Dk. 45+2 Ghezzal, Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Dk. 29 İrfan Can Kahveci, 45+5 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

4. dakikada ceza sahası içinde Zajc'ın altıpasın solundan kaleye vurduğu topu arka direkte Larin dışarı çıkardı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.

23. dakikada Gustavo'nun Rossi'ye attığı pası, Rossi ara pasla Serdar'a gönderdi. Serdar'ın sağ köşeden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu topu, kaleci Ersin sağına uzanarak dışarı çıkardı.

29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Dk. 86 Atiba), Welinton, Umut Meraş (Dk. 75 Necip Uysal), Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal (Dk. 75 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 75 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 62 N'Koudou)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp), Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 70 Valencia)

Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 29 Josef, Dk. 36 Welinton, Dk. 45+2 Ghezzal, Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 N'Koudou, Dk.90+3 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 29 İrfan Can Kahveci, 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, topu kaleci Altay dışarı çıkardı.

50. dakikada Serdar Saatçı'nın ortaladığı top Ghezzal tarafından ceza sahasına gönderildi. Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

81. dakikada Emirhan İlkhan'ın ortasında Welinton topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Can Bozdogan'ın kafa vuruşunda topu sağına yatan Altay kornere çeldi.

Maç, 1-1 berabere tamamlandı.