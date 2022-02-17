Son dakika! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş'ta yapılan testler sonucunda başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce iki kez Covid-19 hastalığına yakalanmış ve atlatmıştı. İlk olarak 2020 yılının mayıs ayında koronavirüse yakalanan Çebi, yine 2020 yılının son aylarında da aynı hastalığa yakalanarak karantinaya girmişti.