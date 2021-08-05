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  4. Son dakika | Beşiktaş duyurdu! Gelirinin yüzde 15'ine UEFA el koymayacak

Son dakika | Beşiktaş duyurdu! Gelirinin yüzde 15'ine UEFA el koymayacak

Son dakika haberi... Beşiktaş'tan yapılan açıklamada vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiği ve 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması durumunun ortadan kalktığı belirtildi.

Son dakika | Beşiktaş duyurdu! Gelirinin yüzde 15'ine UEFA el koymayacak

Son dakika haberi... Beşiktaş'tan yapılan açıklamada vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiği ve 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması durumunun ortadan kalktığı belirtildi. 

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin %15'ine el konulacağına, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti.

Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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