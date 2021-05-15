SON DAKİKA! Beşiktaş- Göztepe maçının ilk 11'i açıklandı!

Son dakika... Beşiktaş- Göztepe maçının ilk 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin

GÖZTEPENİN İLK 11'İ

İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obınna, Soner, Halil, Cherif, Adıs

BEŞİKTAŞ- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar için sezonun en önemli mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak. Bu mücadele, beIN SPORTS HD1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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