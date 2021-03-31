Son dakika | Beşiktaş Icrypex'te 8 koronavirüs vakası

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Icrypex'ten yapılan açıklamada 4 A Takım sporcusunun, 2 A Takımla antrenmana çıkan altyapı sporcusunun ve 2 teknik ekip çalışanının koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcuları ile teknik ve idari ekibine, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı öncesi rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızla teknik ekibimizde yer alan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlanmıştır."