Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen açıkladı!
Yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Beşiktaş Salih Uçan'ı takıma kazandırmıştı. Uzun zamandır Milli futbolcu Kenan Karaman'ı da kadrosuna katmak için çaba sarf eden siyah beyazlı ekip bu transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Genç futbolcu Kenan Karaman birçok takımın transfer listesinde bulunuyordu. 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Gelen son dakika bilgisine paylaşımı ile siyah beyazlı ekip Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah beyazlı ekip yaptığı açıklamada:
"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.