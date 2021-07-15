Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen açıkladı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma töreninde açıklamalarda bulunduMüge Anlı programında yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı söylenmişti! Sessizliğini bozan Murat Boz'dan o iddialara flaş yanıt geldi!Rebii isminin anlamı nedir, Rebii ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dişi hayvan kurban olur mu? Dişi hayvan mı, erkek hayvan mı kesmek daha faziletlidir?Nejdi isminin anlamı nedir, Nejdi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Diyanet İşleri cevapladı!Hilal isminin anlamı nedir, Hilal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Terleme şikayetiyle gitti hayatından oldu! İnstagram fenomeni Odalis Santos Mena'nın şaşırtan ölümü!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen açıkladı!

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen açıkladı!

Yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Beşiktaş Salih Uçan'ı takıma kazandırmıştı. Uzun zamandır Milli futbolcu Kenan Karaman'ı da kadrosuna katmak için çaba sarf eden siyah beyazlı ekip bu transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen açıkladı!

Genç futbolcu Kenan Karaman birçok takımın transfer listesinde bulunuyordu. 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Gelen son dakika bilgisine paylaşımı ile siyah beyazlı ekip Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı ekip yaptığı açıklamada: 

"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT