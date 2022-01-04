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  3. Son dakika | Beşiktaş, koronavirüsün pençesinde! İki kişinin testi pozitif çıktı

Son dakika | Beşiktaş, koronavirüsün pençesinde! İki kişinin testi pozitif çıktı

Son dakika... Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere 2 kişinin testi pozitif çıktı.

Son dakika | Beşiktaş, koronavirüsün pençesinde! İki kişinin testi pozitif çıktı

Beşiktaş Spor Kulübünün internet sitesi aracılığıyla Doç. Dr. T. Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Öte yandan siyah- beyazlı ekibin İstanbul'da yaptırdığı testler sonrası koronavirüs şüphesi bulunan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı Katar'a götürülmemişti. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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