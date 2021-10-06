Son dakika | Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yanıt!

Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu.

TRT Spor'a konuşan Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir spor kulübü başkanı maç çıkışında bizim algı yarattığımızı söylüyor. Eğer biz algı yaratsaydık Sivasspor maçı öncesi yaratırdık. Bir şey varsa hep birlikte görelim dedik. O günkü söylenenleri kınıyorum. Galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor."

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçenlerde bir kulübümüz hakem konusuyla ilgili açıklama yaptı. Biz artık bunları sakin olarak karşılamayacağız. Olay tribünlere oynamaksa, bizim de söz konusu kulüpten daha fazla taraftarımız var. Bizim de sorumluluklarımız var ama ağzımızdan çıkan laflara gerek ben, gerekse de yöneticilerimiz dikkat etmek zorunda. Evet hepimiz hakemlerden şikayet ediyoruz, seviyeleri çok daha yükseğe çıkarmaları gerekiyor. Sadece 90 dakikadan bahsetmiyorum, VAR'daki performansa kadar yükseltilmesi gerekiyor performanslarını. Atamalar 1-2 kişinin iki dudağı arasında olmasın. Hatta ben bir adım daha öteye gideyim, kura çekimiyle hakem atansın. Herkes şikayet ediyor, biz de memnun değiliz. Burada Sivasspor ile maç yapıyoruz, 12 dakika maç durdu, 7 dakika maç uzadı. Biz başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz ama bu rakibimiz daha başına bir şey gelmeden olabilecekleri öngörüp yakışıksız şekilde bu olayları gündeme getirmeye başladı. Geçen sene teşvik şikesi imasından bir hakemin, Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor olmasıyla ilgili bir sürü laf ettiler. Tamam da bizim burada 4-3 yenildiğimiz maçta ve Beşiktaş-Sivasspor maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. O zaman da 'Bizim hakkımız yendi ama rakibin de hakkı yendi' diyeceksin. 2 haftadan başladılar. Herkesin penaltı dediği pozisyonda bile bize dokundular. Artık dursunlar. Durmazlarsa biz de başka konulara girmek zorundayız. Bu sefer de herkes kaybeder. Hepimiz söylemlerimize dikkat edelim. Bir kişinin gayriihtiyari konuşmasına bakacak insan değilim ama bu sistematik hale geldi. Bakalım milli arada neler söylenecek.".