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  3. Son dakika | Beşiktaş maçı öncesi Hatayspor'a Ömer Erdoğan şoku: Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika | Beşiktaş maçı öncesi Hatayspor'a Ömer Erdoğan şoku: Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika... Hatayspor'dan yapılan açıklamada Teknik Direktör Ömer Erdoğan'a yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Son dakika | Beşiktaş maçı öncesi Hatayspor'a Ömer Erdoğan şoku: Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Ligin 39.haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşandı. Hatayspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılana açıklamada, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

 "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır."

 

Son dakika | Beşiktaş maçı öncesi Hatayspor'a Ömer Erdoğan şoku: Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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