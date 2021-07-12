Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın verdiği yorgunluk diğer yandan Türkiye'de şampiyonluk mücadelesinde yer alma isteği Beşiktaş yönetimini geniş bir kadro kurmaya itiyor. Bu yüzden birçok isimle görüşen ve kadrosunu genişletmeye çalışan siyah beyazlıların Mehmet Topal ile ilgilendiği söylenmişti. Son gelen bilgilere göre ise oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Mehmet Topal bugün sağlık kontrollerinden geçerek Beşiktaş kampına katılacak. Bu transferin Sergen Yalçın’ın isteği ve onayıyla gerçekleştiği ifade edildi. Yerli ve bir çok mevkide oynaması sebebiyle tercih edildiği belirtildi.

UCUZ MALİYETLİ

Mehmet Topal’ın maliyetinin oldukça düşük tutulduğu ifade edildi.. Garanti ücret az seviyede belirlendi. Mehmet Topal'ın 2 senedir Beşiktaş'a gelme isteğinin bulunduğu, bu yüzden transferi için şartları düşük tuttuğu ifade edildi.