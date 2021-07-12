Çekik isminin anlamı nedir, Çekik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Prof. Dr. Nurettin Yiyit kötü haberi verdi! Delta varyantı artmaya başladı, en çok o kişiler tehlike altındaKoronavirüste yeni felaket: Hem Alfa'ya yakalandı hem Beta'ya! Türünün ilk örneği!ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? ATA UNİ OBS sınav sonuç sorgulama ekranı!Didim isminin anlamı nedir, Didim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu | Sime VrsaljkoDGS soru ve cevapları açıklandı mı son dakika? 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?Yürekleri burkan feryat! Engelli vatandaş evden kovuldu, hüngür hüngür ağladıSON DAKİKA! DGS soru ve cevapları yayımlandı! DGS 2021 soruları ve cevapları PDF tamamı!İnstagram canlı yayında dehşet anları! Ünlü rapçi yüzünden vurularak öldürüldü
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika... Siyah beyazlı ekip üç kulvarda da yarışacak olmanın vereceği yorgunluktan etkilenmemek için alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda Başakşehir ile sözleşmesi biten Mehmet Topal ile temasa geçen Beşiktaş'ın oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın verdiği yorgunluk diğer yandan Türkiye'de şampiyonluk mücadelesinde yer alma isteği Beşiktaş yönetimini geniş bir kadro kurmaya itiyor. Bu yüzden birçok isimle görüşen ve kadrosunu genişletmeye çalışan siyah beyazlıların Mehmet Topal ile ilgilendiği söylenmişti. Son gelen bilgilere göre ise oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. 

Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Mehmet Topal bugün sağlık kontrollerinden geçerek Beşiktaş kampına katılacak. Bu transferin Sergen Yalçın’ın isteği ve onayıyla gerçekleştiği ifade edildi. Yerli ve bir çok mevkide oynaması sebebiyle tercih edildiği belirtildi.

Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

UCUZ MALİYETLİ

Mehmet Topal’ın maliyetinin oldukça düşük tutulduğu ifade edildi.. Garanti ücret az seviyede belirlendi. Mehmet Topal'ın 2 senedir Beşiktaş'a gelme isteğinin bulunduğu, bu yüzden transferi için şartları düşük tuttuğu ifade edildi.

Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT