Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini bitirdi! İşte transferin bedeli...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasına attığı goller ve asistlerle büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Yeni sezonda 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, transferde mutla sona ulaştı.

TRANSFERİN BEDELİ

Siyah beyazlı ekip Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 3 milyon euro ve 500 bin euro bonus karşılığında Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile anlaşma sağladı. NTV Spor'un haberine göre ise transfer 3,2 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Öte yandan Ghezzal, performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanacak.

PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

Rachid Ghezzal Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 maçta çıkan 8 gol attı, 18 asist yaptı.