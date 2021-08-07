TOKYO 2020 Brezilya - İspanya final maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini bitirdi! İşte transferin bedeli...Son dakika | Ümitcan Uygun'un ardından ağabeyi Erol Uygun da tutuklandıSon dakika | Kaymakamlık açıklama ile duyurdu: Şile'de denize girmek bir kez daha yasaklandıSon dakika | Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 2 ilde 6 yangın devam ediyorABorak isminin anlamı nedir, Borak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aşkan isminin anlamı nedir, Aşkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal açıklaması: Hakikaten sütünden endişe ettimErden isminin anlamı nedir, Erden ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ender isminin anlamı nedir, Ender ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini bitirdi! İşte transferin bedeli...

Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini bitirdi! İşte transferin bedeli...

Son dakika... Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekibin transferi açıklaması bekleniyor.

Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini bitirdi! İşte transferin bedeli...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasına attığı goller ve asistlerle büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Yeni sezonda 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, transferde mutla sona ulaştı.

 

36462458-1604405827.jpg

TRANSFERİN BEDELİ

Siyah beyazlı ekip Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 3 milyon euro ve 500 bin euro bonus karşılığında Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile anlaşma sağladı. NTV Spor'un haberine göre ise transfer 3,2 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

153541379-rachid-ghezzal-turkiyenin-en-buyuk-kulubune-gelme-firsati-meydan-okuma-sansi-elde-ettim-2.jpg

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Öte yandan Ghezzal, performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanacak. 

PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

Rachid Ghezzal Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 maçta çıkan  8 gol attı, 18 asist yaptı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT