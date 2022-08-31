Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! Elektrik panosundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu!

Beşiktaş semtinde bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesinin ek hizmet binasında, nedeni bilinmeyen bir şekilde elektrik panosundan yangın çıktı. İçeride çok sayıda hastanın bulunduğu hastaneden tahliyeler başlarken, çok sayıda itfaiye ve yardım ekibi yangına ve hastalara müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

12:10 sularında çıkan yangının fark edilmesi üzerine hastalar hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangından dolayı ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.