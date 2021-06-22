Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Metin Yener kimdir? Kaç yaşında? | Sayıştay Başkanı Metin Yener özgeçmiş22 Haziran 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Sayıştay'ın yeni başkanı belli olduBir döneme damga vurmuştu! Dünyaca ünlü oyuncu Joanne Linville yaşamını yitirdiSon dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştıJoanne Linville kimdir? Kaç yaşındaydı? | Joanne Linville neden öldü?AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş Turkovac paylaşımı: Türkiye dünyanın vicdanı olduSurvivor Berkay sakatlandı mı? | Berkay Yuvakuran sağlık durumu nasıl? | Survivor Berkay diskalifiye mi oldu?EURO 2020: Hırvatistan - İskoçya maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Son dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı

Son dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı

Son dakika haberi... Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.

Son dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı

Son dakika haberi... Beşiktaş, geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.

Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.

Anlaşma sonrası başkan Ahmet Nur Çebi, "Hayırlı olsun. İşimizi bitirdik, hayırlısıyla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT