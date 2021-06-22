Son dakika | Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı
Son dakika haberi... Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.
Son dakika haberi... Beşiktaş, geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.
Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.
Anlaşma sonrası başkan Ahmet Nur Çebi, "Hayırlı olsun. İşimizi bitirdik, hayırlısıyla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.