SON DAKİKA! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü!

Sergen Yalçın, Can'ın sakatlığı nedeniyle topu dışarı göndermek isteyen Serdar'ın taca doğru attığı topa oyun alanı içerisinde müdahale ettiği için kırmızı kart çıktı. Sergen Yalçın, kırmızı kart yemesine rağmen soyunma odası koridorlarına hareket edip Beşiktaş soyunma odasına doğru gitti. Taraftarlar hakeme tepki göstermeye devam ediyor...

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