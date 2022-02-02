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  3. Son dakika! Beşiktaş transfer çalımını attı, Gedson Fernandes'i açıkladı!

Son dakika! Beşiktaş transfer çalımını attı, Gedson Fernandes'i açıkladı!

Son dakika! Galatasaray'ın uzun süredir transferi için çaba sarf ettiği Gedson Fernandes'i Beşiktaş resmen duyurdu.

Son dakika! Beşiktaş transfer çalımını attı, Gedson Fernandes'i açıkladı!

Galatasaray'ın 2021 yılı devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir performans göstererek beğeni toplamıştı. Bu sezon başında da hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın istediği oyuncu Benfica'da kalmıştı. Ara transfer döneminde ise ezeli rakibine büyük bir transfer çalımı atan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen duyurdu.

KAP'A BİLDİRDİ

Siyah-beyazlı ekibin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY İSTEDİ, BEŞİKTAŞ BİTİRDİ

Gedson Fernandes için Galatasaray devre arasında transfer için çabalamış ancak transferi bitirememişti. Bu açığı iyi değerlendiren Beşiktaş araya girerek oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Bu sezon 4 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise milyon euro.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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