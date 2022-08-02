Son dakika | Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı

Siyah beyazlılar, bir yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada," Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Öte yandan Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Oyuncunun maaşının bir kısmını West Ham, diğer kısmını da Beşiktaş ödeyecek. Siyah beyazlılar oyuncunun bonservisini almak isterse 2.2 milyon Euro ödeyecek.

Transfermakt verilerine göre değeri 5 milyon Avro olan 28 yaşındaki sol bek, kariyerinde 237 maça çıktı. Bu maçlarda 5 gol attı, 22 asist yaptı.