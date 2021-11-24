Son dakika | Beşiktaş - Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ajax'ı konuk edecek.

Beşiktaş, 4 maçta henüz puanla tanışamadı. Siyah Beyazlılar, Ajax karşısında bu şanssızlığına son vermeyi amaçlıyor. Ajax ise grupta 4'te 4 yaparak 12 puanla zirvede bulunuyor.

Gruptan çıkma şansı kalmayan siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için mücadele edecek. Ancak bugün Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon'un berabere kalması halinde temsilcimizin Avrupa macerası sona erecek.

Beşiktaş Ajax maçı öncesi 11'ler de belli oldu.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Alex Teixeira, N'Koudou, Ghezzal, Larin

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi maçı 24 Kasım 2021 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.