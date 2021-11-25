Son dakika! Beşiktaş'ın fikstür değişikliği talebine TFF'den yanıt geldi!

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında mücadele eden Beşiktaş, hafta sonu Süper Lig'de oynayacakları Giresunspor karşılaşmasının Cumartesi günü olması nedeniyle yeterli derecede dinlenemediklerini öne sürerek maçın Pazar gününe alınmasını talep etmişti. TFF, siyah beyazlı ekibin o talebini reddetti.

TFF tarafından verilen bu kararla birlikte Beşiktaş - Giresunspor karşılaşması planlandığı gibi 27 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak.