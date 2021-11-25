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  4. Son dakika! Beşiktaş'ın fikstür değişikliği talebine TFF'den yanıt geldi!

Son dakika! Beşiktaş'ın fikstür değişikliği talebine TFF'den yanıt geldi!

Son dakika! Geçtiğimiz günlerde TFF'ye başvuruda bulunarak Cumartesi günü oynayacakları Giresunspor maçının günün değiştirme talebinde bulunan Beşiktaş'a TFF'den yanıt geldi. Siyah beyazlı ekibin bu talebi reddedildi.

Son dakika! Beşiktaş'ın fikstür değişikliği talebine TFF'den yanıt geldi!

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında mücadele eden Beşiktaş, hafta sonu Süper Lig'de oynayacakları Giresunspor karşılaşmasının Cumartesi günü olması nedeniyle yeterli derecede dinlenemediklerini öne sürerek maçın Pazar gününe alınmasını talep etmişti. TFF, siyah beyazlı ekibin o talebini reddetti.

Son dakika! Beşiktaş'ın fikstür değişikliği talebine TFF'den yanıt geldi!

TFF tarafından verilen bu kararla birlikte Beşiktaş - Giresunspor karşılaşması planlandığı gibi 27 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak.

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