SON DAKİKA! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

SON DAKİKA! Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk 11'i belirlendi.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i: Mert, Necip, Mehmet, Montero, Nsakala, Josef, Atiba, Salih, Gökhan, Kenan, Michy Batshuayi