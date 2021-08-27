Son dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.
Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alacak temsilcimiz Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Beşiktaş, Devler Ligi'nde 15 Eylül tarihinde start verecek ve ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 26 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul'da gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun en prestijli mücadelelerinden biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 grupları belli oldu.
Perşembe akşamı İstanbul'da, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekiminde futbolseverlerin merakla beklediği temsilcimiz Beşiktaş'ın grup aşamasındaki rakipleri de belli oldu.
A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge
B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan
C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, BEŞİKTAŞ
D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff
E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev
F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys
G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg
H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö