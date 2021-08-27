Son dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alacak temsilcimiz Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

Beşiktaş, Devler Ligi'nde 15 Eylül tarihinde start verecek ve ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül | Ajax-Beşiktaş

19 Ekim | Beşiktaş-Sporting

3 Kasım | Sporting-Beşiktaş

24 Kasım | Beşiktaş-Ajax

7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 26 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul'da gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun en prestijli mücadelelerinden biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 grupları belli oldu.

Perşembe akşamı İstanbul'da, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekiminde futbolseverlerin merakla beklediği temsilcimiz Beşiktaş'ın grup aşamasındaki rakipleri de belli oldu.

A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, BEŞİKTAŞ

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö