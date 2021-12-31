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Son dakika | Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Son dakika | Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesi seyahat gereklilikleri kapsamında koronavirüs testi yaptırıldığı ve bir futbolcunun test sonuçlarında pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu futbolcunun takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı ifade edildi.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Son dakika | Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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