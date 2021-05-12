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  4. Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku: Sağ omzu çıktı

Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku: Sağ omzu çıktı

Son dakika... Beşiktaş ,Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede sakatlanan Adem Ljajic'in sağ omzunun çıktığını oyuncunun tedavisine devam edildiği açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku: Sağ omzu çıktı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Süper Lig'in 41.haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede rakibi ile mücadele sonucu düşen sonra Adem Ljajic’in oyuna devam edemediği hatırlatıldı. Oyuncunun durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede sağ omzunun çıktığı tespit edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku: Sağ omzu çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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