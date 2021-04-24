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  4. Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Kaysersipor maçı kadrosundan çıkarıldı

Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Kaysersipor maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Ligin 37.haftasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson maç kadrosundan çıkarıldı.

Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Kaysersipor maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in son haftalarına girilirken puan kaybına tahammülü olmayan lider Beşiktaş,ligin  37. haftasında bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah beyazlı takımda forvet sıkıntısı yaşanırken bu kez de orta sahanın dinamosu Atiha Hutchinson'dan kötü haber geldi.

SOL ARKA ADALESİNDE AĞRI HİSETTİ

38 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sol arka adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

11 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maça çıkan yıldız oyuncu 4 gol attı, 7 asist yaptı. Siyah beyazlı takımla kontratı sezon sonunda bitecek Atiba takımın değişmez parçalarından biri konumunda yer alıyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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