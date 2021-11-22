Son dakika! Beşiktaş'ta Fabrice N'Skala kadro dışı bırakıldı! Son dakika! Son haftalarda siyah beyazlı ekipte kadroya dahil edilmeyen ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Fabrice N'Sakala ile ilgili flaş bir karar verildi. Beşiktaş, Fransız oyuncunun geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Son dakika haberi... Beşiktaş'ın son dönemlerde oynadığı karşılaşmalarda forma şansı verilmeyen ve taraftarın da gözünden düşen Fabrice Nsakala hakkında çıkan kadro dışı haberleri resmiyete döküldü. Siyah beyazlı ekip, Fransız oyuncunun geçici süreliğine kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Beşiktaş, kadro dışı haberini resmi sitesinden yayınladığı paylaşımla duyurdu. Siyah beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamada: "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Kulübüfabrice nskala