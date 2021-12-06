Son dakika! Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten kötü haber! Kadrodan çıkarıldı!

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber geldi. Son karşılaşmalarda sakatlığı nedeniyle birçok maçta yıldız futbolcusundan mahrum kalan siyah-beyazlı ekip, Pjanic'in üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu açıkladı. Bu haberle birlikte Dortmund deplasmanından puan çıkarmayı hedefleyen Beşiktaş, yıldız oyuncusundan bu karşılaşmada yararlanamayacak. Siyah beyazlı ekip, deneyimli futbolcunın kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Siyah beyazlı ekip konuyla ilgili resmi hesabından yaptığı açıklamada: "Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

KARTAL, ZORLU KARTAL DEPLASMANINDA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi C grubu son maçında 7 Aralık 2021 Salı günü Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Saat 23.00'da başlayacak karşılaşma Signal Iduna Park'ta oynanacak. Temsilcimizin bu zorlu karşılaşmasını Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Jeremy Stinat görev alacak.