Son dakika| Beşiktaş'ta Nkoudou şoku: Gerilme tespit edildi
Son dakika... Beşiktaş, Georges Nkoudou’nun çekilin MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme olduğunu duyurdu.
Beşiktaş Kulübünden Georges Nkoudou’nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."