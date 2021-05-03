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  4. Son dakika| Beşiktaş'ta Nkoudou şoku: Gerilme tespit edildi

Son dakika| Beşiktaş'ta Nkoudou şoku: Gerilme tespit edildi

Son dakika... Beşiktaş, Georges Nkoudou’nun çekilin MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme olduğunu duyurdu.

Son dakika| Beşiktaş'ta Nkoudou şoku: Gerilme tespit edildi

Beşiktaş Kulübünden  Georges Nkoudou’nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

 

Son dakika| Beşiktaş'ta Nkoudou şoku: Gerilme tespit edildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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