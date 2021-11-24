Son dakika | Beşiktaş'tan Kulüpler Birliği'ne flaş tepki: Kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz

Son dakika haberi... 14 kulübün başkanıyla yapılan toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı bir açıklamada bulunmuş ve devre arasına kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Beşiktaş'tan Kulüpler Birliği'nin kararına ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın hangi maksatla alındığı ve neden kamuoyuna böyle bir açıklama yapılma gereği duyulduğu konusunu anlamakta güçlük çekildiği belirtilirken hakemler hakkında konuşmama kararının sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına anlam verilemediği kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kulüpler Birliği’nin 24.11.2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda “14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız” şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz.

Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir.

Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN KARARI

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün başkanıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada toplantıya katılan 14 kulübün ilk yarının son 6 haftasında hakemler hakkında konuşmama kararı aldıklarını duyurmuştu.