Son dakika | Beşiktaş'tan Michy Batshuayi ile Valentin Rosier’ın sağlık durumlarına ilişkin flaş açıklama

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş yıldız golcüsü Michy Batshuayi sakatlık yaşamıştı. Michy Batshuayi'nin Sporting ve Trabzonspor maçlarında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Siyah beyazlılarda sakatlık yaşayan bir diğer futbolcu da Valentin Rosier. Beşiktaş'tan 2 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

"Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

BATSHUAYİ VE ROSİER SPORTING DEPLASMANINDA OYNAYAMAYACAK

Her iki futbolcunun Sporting deplasmanında oynayamayacağı öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş'ın Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic de Lizbon'a götürülmeyecek.