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  3. Son dakika! Beşiktaş'tan TFF'ye ligleri erteleme talebi!

Son dakika! Beşiktaş'tan TFF'ye ligleri erteleme talebi!

Son dakika! Süper Kupa maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, her iki takımda da ortaya çıkan Covid-19 vakalarıyla ilgili olarak TFF'ye liglerin ertelenmesi talebinde bulundu.

Son dakika! Beşiktaş'tan TFF'ye ligleri erteleme talebi!

Son dakika haberi... Katar'da oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesinde birçok futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş, TFF'ye başvuruda bulundu.

Fanatik tarafından yapılan habere göre Hem Antalyaspor'da hem de kendi takımlarında pozitif vakaların olduğunu ifade eden siyah-beyazlı ekip, liglerin 15 gün ertelenmesi yönünde talepte bulundu. 

NİHAT ÖZDEMİR'İN CEVABI BEKLENİYOR

Erteleme talebi için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve futbol camiasında artan Covid-19 vakaları nedeniyle liglerin 15 gün daha geç başlatılması yönünde talepte bulunduğu öğrenildi. Bu talebe karşı henüz bir cevap vermeyen Nihat Özdemir'in yanıtı siyah-beyazlı ekip tarafından bekleniyor...

Son dakika! Beşiktaş'tan TFF'ye ligleri erteleme talebi!

ÇEBİ, KATAR'A GİTMEDİ

Yapılan bu başvuruyla ilgili olarak Katar'da bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulunacak. Toplamda 7 futbolcusu Covid-19'a yakalanan ve çalışan personellerin arasında da pozitif vakalar olan Beşiktaş'ta rahatsızlığı bulunan Ahmet Nur Çebi'nin Katar'a gitmediği öğrenildi. Çebi, daha önce koronavirüse yakalanmış ve hastalığı hafif bir şekilde atlatmıştı.

Son dakika! Beşiktaş'tan TFF'ye ligleri erteleme talebi!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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