Son dakika | BES'te yeni dönem! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Son dakika haberi... 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesi, Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin kurulmasını da içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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