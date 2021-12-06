Son dakika | Beyaz Saray Sözcüsü Psaki duyurdu! ABD, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

Son dakika haberi... Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psak, Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı. Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceklerini söyleyen Psak, Olimpiyatlara gidecek ABD'li sporculara desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin insan haklarını korumak adına verdiği güçlü bir taahhüt olduğunun altını çizen Psaki,Pekin Olimpiyatları'na yönelik bu boykotun diplomatik seviyede olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ancak Çin'in insan hakları ihlallerine yönelik sert bir mesaj olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, boykotu düşündüklerini duyurmuştu

ABD BAŞKANI BIDEN, BOYKOTU DÜŞÜNDÜKLERİNİ DUYURMUŞTU

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Biden ya da hükümet yetkililerinin, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.

Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.

Biden, 18 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada da olimpiyatlara diplomatik boykot düşündüklerini teyit etmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.