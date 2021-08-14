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  3. Son dakika | Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Son dakika | Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Son dakika... Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 14 Ağustos Cumartesi gününde ilçe genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Son dakika | Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Sıcak havaların yanı sıra İstanbul'da sahil kentlerinde etkisini sürdüren rüzgar ve denizdeki akıntı vatandaşların denize girmesini tehlikeli bir duruma getiriyor. Bu kapsamda Beykoz Kaymakamlığı aldığı kararla 14 Ağustos Cumartesi (bugün) ilçe genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. 15 Ağustos Pazar gününe ilişkin kararın ise hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerin yanı sıra denizin durumuna göre verileceği ifade edildi. 

Son dakika | Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize ait meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre;

14.08.2021 Cumartesi günü; rüzgarın Kuzeydoğu (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 - 1,5 metre yer yer 2 metre  olacağı, tahmin edilmektedir.

Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır.

İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 1,5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir.

Kaymakamlığımızca 14.08.2021 Cumartesi (yarın) gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır.

15.08.2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır."

Tayfun Altuntaş
Editör
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