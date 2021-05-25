SON DAKİKA! Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde korkutan yangın: Müdahale sürüyor! Son dakika haberi... Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde yangın çıktığı ve alevlerin kısa süre içinde büyüdüğü öğrenildi. Yangının sebebi olarak balık ağlarının tutuşması gösterilirken olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

A+ A-

Son dakika haberi... Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde istiflenmiş halde bulunan balık ağlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına aldı. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü