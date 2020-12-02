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  3. Son dakika: Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli açıkladı! İstiklal Caddesine insan sınırlaması geldi

Son dakika: Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli açıkladı! İstiklal Caddesine insan sınırlaması geldi

Son dakika haberi... Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesine 7 bin kişinin alınacağını ifade etti.

Son dakika: Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli açıkladı! İstiklal Caddesine insan sınırlaması geldi

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular yarından itibaren #Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için  #İstiklalCaddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. 

Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız. Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaş riskini daha da artırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesine karar verdik. Kısıtlama yarın saat: 10.00 ‘dan itibaren yürürlüğe girecek. 

Son dakika: Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli açıkladı! İstiklal Caddesine insan sınırlaması geldi

Caddenin kalabalık olması ve bulaş riskini azaltmak için bu kararı almak durumunda kaldık. Caddedeki tüm esnaf ve işyeri sahiplerimizden, vatandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uymalarını bekliyoruz." 

Son dakika: Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli açıkladı! İstiklal Caddesine insan sınırlaması geldi

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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