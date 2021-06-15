SON DAKİKA! Biden, Erdoğan ile görüşmelerini yorumladı: İyi şeyler hissediyorum!

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Liderler Zirvesi kapsamında, dünkü görüşmesini değerlendirerek "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

"UZUN GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.