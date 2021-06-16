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Son dakika | Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya anlaştı

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Putin, Biden ile yaptığı görüşmede, her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova’ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Son dakika | Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya anlaştı

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmesi sona erdi.

Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasındaki görüşme 4 saat sürdü.

Biden ve Putin arasında 2 saat süren görüşmenin ardından taraflar 15 dakika ara verdi. Ardından her iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçildi.

GÖRÜŞME SONRASI PUTİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi.

Açıklamasında "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli." ifadelerini kullanan Rusya Devlet Başkanı Putin istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını belirtti.
 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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