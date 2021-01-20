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  3. Son dakika... Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika... Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası ise yazılı açıklama yapılacak.

Son dakika... Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka ve can kaybı sayısı günden güne düşerken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki son durumu, aşılama sürecini değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplanacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek, toplantı sonrası ise yazılı açıklama yapılacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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