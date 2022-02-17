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Son dakika! Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan mesaj var!

Son dakika ! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Bakan Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan mesaj var!

Son dakika! 17 Şubat 2022 tarihli Bilim Kurul Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası, önemli açıklamalar kamuoyuna aktarıldı. Bu kapsamda, en dikkat çekici unsur; "65 yaş üstü ve/ veya bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımız için ilaç dağıtımına başlandı"  başlığı oldu.

Son dakika! Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan mesaj var!

SALGININ SEYRİNE DAİR ELE ALINAN KONULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı basın açıklaması yayımladı. Önemli mesajların yer aldığı afişte; son dönemde Omicran varyantı kaynaklı artan vaka sayılarında düşüşe geçildiği, son bir hafta içerisinde hastaneye yatan hastalarda yüzde 28 düşüş yaşandığını, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Molnupiravir ilacının dağıtımına başlanıldığını ve TURKOVAC'ın tüm illere dağıtımının sağlandığına dair konulara yer verildi. Yukarıdaki görselde açıklamanın detayları yer almaktadır.

Son dakika! Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan mesaj var!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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