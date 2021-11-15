Son dakika: BİM İflas mı etti? BİM battı mı, kapanıyor mu?

Türkiye'de vatandaşların çokça tercih ettiği zincir marketlerden olan olan BİM'in iflas ettiği öne sürüldü. Ekşi Sözlük'te BİM'in konkordato ilan ettiğine yönelik ifadeler de yer alınca BİM bir anda çok konuşulanlar arasında girdi. Bunun üzerine vatandaşlar da BİM İflas mı etti? BİM battı mı, kapanıyor mu? sorularına yanıt aramaya başladılar.

SON DAKİKA: BİM İFLAS MI ETTİ? BİM BATTI MI, KAPANIYOR MU?

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nın iflas ettiği ve battığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. BİM'in kapanacağına ilişkin bir resmi açıklama bulunmuyor.

Ancak BİM geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından 958 milyon 129 bin 194,39 TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca BİM'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şeker tedarikince sorun yaşandığı ifade edilmişti. Söz konusu açıklama sonrası BİM'in battığı iddia edilmişti.

Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan BİM, “Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız” denildi.

BİM HAKKINDA BİLGİ

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2020 yılında da sürdürmüştür. 2020 yılında yurt içinde üç yeni bölge merkezinin yanı sıra 969 (+30 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2020 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 8.407 (FİLE ile 8.530) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2020 yılında 38 yeni mağaza açarak toplam 537 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2020 yılı sonunda 300 mağaza bulunmaktadır. 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 9 bin 365 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2020 yıl sonu itibariyle 3 bin 449’u ofis, 5 bin 958’i depo ve 51 bin 256’sı mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 60 bin 663 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.