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  3. SON DAKİKA! Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde korkutan deprem

SON DAKİKA! Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinden edinilen bilgilere göre Bingöl Merkez'de saat 11.20'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7.30 kilometre altında kaydedildi. Depremin çevre illerde de hissedildiği ifade edildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Bingöl'de saat 11.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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