Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın verilerine göre saat 21: 28'de Bingöl, Kigi'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15.51 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.,

Edinilen bilgiye göre; deprem Erzurum, Erzincan ve Elazığ'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 5.3 olarak belirtilirken merkez üssünün Elazığ, Kuşbayırı olduğu ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi depremin 4.6 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI? AK PARTİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ BERBİDEK AÇIKLADI

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Merkezde herhangi bir can kaybı yok, köylerle ilgili de gelecek haberleri bekliyoruz" ifadeleri kullandı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN DEPREME İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl merkezli deprem ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çataklı, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

VALİ EKİNCİ: "HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 5.2 şiddetindeki depreme ilişkin A Haber'e depreme yaptığı açıklamada şu ana dek herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti. AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Bingöl'de Kiğı merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan depreme ilişkin durum bilgilendirmesi yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçmiş olsun Bingöl.

Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmalar devam etmektedir.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız