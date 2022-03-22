Kemal Kılıçdaroğlu bunu da yaptı! Söyledikleri Türk halkının kanına dokundu! "Az kaldı bekleyin, Demirtaş'ı da Kavala'yı da kurtaracağız!"Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Şehit polis memuru Necati Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necati Aygün neden şehit oldu?Anadolu Efes – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Son dakika | Bingöl'den acı haber! Mühimmat sevki sırasında patlama: Özel Harekat Polisi Necati Aygün ve Birol İli şehit olduFenomen gelin adayı Hanife Gürdal iyice zıvanadan çıktı! Bu defa ayaklarını paylaştı, fetiş damgası yedi!7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları, sözleri resimli 2022 | Dünya Sağlık Günü kutlama mesajlarıUğur Dündar'dan sürpriz adaylık! Fenerbahçe'de görevi devralıyor!Brent petrol zirveye çıkınca olanlar oldu! Benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek15 Temmuz şehitleri ile ilgili şiir 2022 | 2,3 ,4 ,5 kıtalık 15 Temmuz şiirleri 2022
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Bingöl'den acı haber! Mühimmat sevki sırasında patlama: Özel Harekat Polisi Necati Aygün ve Birol İli şehit oldu

Son dakika | Bingöl'den acı haber! Mühimmat sevki sırasında patlama: Özel Harekat Polisi Necati Aygün ve Birol İli şehit oldu

Son dakika... Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki eğitim alanına anti tank mühimmatının sevki esnasında meydana gelen patlamada yaralanan Özel Harekat Polisi Necati Aygün ve Birol İli tedavi için kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Son dakika | Bingöl'den acı haber! Mühimmat sevki sırasında patlama: Özel Harekat Polisi Necati Aygün ve Birol İli şehit oldu

Son dakika...  Bingöl'de saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü eğitim bürosundan eğitim alanına anti tank mühimmatının sevki yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

AĞIR YARALANDILAR

Olayda ağır yaralanan polis memurları Necati Aygün ve Birol İli durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı polisler kurtarılmayarak şehit oldu.

BİNGÖL VALİLİĞİ ACI GELİŞMEYİ DUYURDU

Bingöl Valiliğinden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede," 22.03.2022 Salı günü Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve  sonrasında Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özel Harekat Personellerimizden Aydın/Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum / Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Emniyet Camiamıza, aziz şehitlerimizin tüm ailelerine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. 

foc9wxfxwaibg73.jpg

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
2
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT