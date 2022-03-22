Son dakika | Bingöl'den acı haber! Mühimmat sevki sırasında patlama: Özel Harekat Polisi Necati Aygün ve Birol İli şehit oldu

Son dakika... Bingöl'de saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü eğitim bürosundan eğitim alanına anti tank mühimmatının sevki yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

AĞIR YARALANDILAR

Olayda ağır yaralanan polis memurları Necati Aygün ve Birol İli durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı polisler kurtarılmayarak şehit oldu.

BİNGÖL VALİLİĞİ ACI GELİŞMEYİ DUYURDU

Bingöl Valiliğinden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede," 22.03.2022 Salı günü Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve sonrasında Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özel Harekat Personellerimizden Aydın/Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum / Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Emniyet Camiamıza, aziz şehitlerimizin tüm ailelerine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.