Son dakika | BioNTech aşılarını taşıyan uçak Ankara'ya indi

Son dakika... Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye'nin Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten aldığı koronavirüs aşılarını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

AŞILAR BAKANLIK DEPOSUNA NAKLEDİLDİ

Aşıların özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna nakledildiği ifade edildi.

TÜRKİYE 120 MİLYON DOZ İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI

Türkiye, BioNTech firmasından Ekim ayına kadar 120 milyon doz koronavirüs aşısı almak için anlaşma sağlamıştı. Getirilen aşıların Haziran ayı içinde vatandaşlara uygulanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, " 120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar, yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: BioNTech aşısı hakkında tüm bilinmesi gerekenler! Yan etkileri, etkinlik oranı, kimler yaptırabilir?

120 milyon doz aşı ne işe yarar? Bilim insanları yorumladı: Değil tünelin ucundaki ışığı görmek, tünelden bile çıkarır!

SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Sinovac, Sputnik ve BionTech aşı açıklaması

Bakan Koca, "Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" dedi, gözler gelecek aşılara çevrildi

Bakan Koca güzel haberi verdi: Aşı sorunu çözüldü, yasaklar azaltılacak