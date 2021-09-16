Son dakika! Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Dusav İvkovic hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Sırp basketbolunun en büyük isimlerinden olan Dusan Ivkovic'in bu sabah saatlerinde ülkesi Sırbistan'da hayatını kaybettiği öğrenildi. Daha önce Anadolu Efes'te de koçluk yapan 78 yaşındaki basketbol efsanesi, sabah saatlerinde Belgrad'da kaldırılmış olduğu bir hastanede yaşamını yitirdi.

Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ivkovic, akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle Belgrad'da yattığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

2014-16 yılları arasında son olarak Anadolu Efes'i çalıştıran ve 1 Temmuz 2016'daa kariyerini sonlandırma kararı alan Dusan Ivkovic, 2017'de FIBA Hall of Fame'e seçilmiş ve yine aynı yılda EuroLeague Basketbol Efsanesi olarak onurlandırılmıştı.