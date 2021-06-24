Son dakika | Birleşmiş Milletler acı haberi duyurdu: Alabora olan göçmen teknesi olayında en az 300 kişinin öldüğü tahmin ediliyor
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, " Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı olabilir." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Yemen açıklarında bit göçmen teknesinin alabora olduğu belirtildi. Açıklamada en az 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklama şu şekilde:
" Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı olabilir."
Yemen açıklarında alabora olan göçmen teknesine ilişkin yapılan açıklama geniş yankı buldu.