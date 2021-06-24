Son dakika | Birleşmiş Milletler acı haberi duyurdu: Alabora olan göçmen teknesi olayında en az 300 kişinin öldüğü tahmin ediliyor Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, " Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı olabilir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Yemen açıklarında bit göçmen teknesinin alabora olduğu belirtildi. Açıklamada en az 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklama şu şekilde: " Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı olabilir." Yemen açıklarında alabora olan göçmen teknesine ilişkin yapılan açıklama geniş yankı buldu. Berkem Temizel Gece Editörü