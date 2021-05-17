Son dakika | Birleşmiş Milletler, Filistin için perşembe günü toplanacak

Sahur vakti akıl almaz olay! Şort giyip çöpü döktü diye komşusu tarafından darp edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy paylaşmıştı! Dimes firmasından o ürün ile ilgili açıklama geldi