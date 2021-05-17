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Son dakika | Birleşmiş Milletler, Filistin için perşembe günü toplanacak

Son dakika... İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef alan saldırılarını görüşmek üzere BM Genel Kurulu, perşembe günü toplanacak.

Son dakika | Birleşmiş Milletler, Filistin için perşembe günü toplanacak

Son dakika... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere 20 Mayıs perşembe günü toplanacak. İsrail'in düzenlediği saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirirken geçtiğimiz hafta toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'e yaptırım kararı almamıştı.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, toplantı kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bozkır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BM Genel Kurulu'nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım."

Son dakika | Birleşmiş Milletler'den Filistin kararı

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Tayfun Altuntaş
Editör
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