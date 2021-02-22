SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı: Büyükelçi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu saldırıya uğradı.

Kanyamahoro kasabasında gerçekleşen saldırıda önce iki kişinin öldüğü duyuruldu. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kongo Demokrtaki Cumhuriyeti büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildiriyor.

Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor.

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