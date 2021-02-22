Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti İstanbul İl Başkanı mı olacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan  AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor (CANLI)MSÜ baraj puanı kaç 2021? MSÜ taban puanı nasıl hesaplanır?SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı: Büyükelçi hayatını kaybetti!Miraç kandili hangi gün oruç tutulur 2021?İnfaz koruma memuru alımı 2021 başvuru ne zaman? İnfaz koruma memuru şartları neler?ÖSYM YDUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!Gelinim Mutfakta Oruk Kebabı tarifi | Oruk Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?İstanbul'da barajlar doluyor! Doluluk oranı yüzde 51'e kadar yükseldiKonya Belediyesi zabıta alımı 2021 ne zaman? Konya Belediyesi zabıta alımı 2021 başvuru şartları neler?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı: Büyükelçi hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı: Büyükelçi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu saldırıya uğradı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kongo Demokrtaki Cumhuriyeti büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı: Büyükelçi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu saldırıya uğradı.

Kanyamahoro kasabasında gerçekleşen saldırıda önce iki kişinin öldüğü duyuruldu. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kongo Demokrtaki Cumhuriyeti büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildiriyor.

Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor. 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT