Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!

Bitlis'te köpek ısırması sonrası Ankara'da tedavi altına alınan ve kuduz teşhisi konulan küçük çocuktan acı haber geldi.

Rukiye Karapunar
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Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde sokak köpeği tarafından ısırılarak hastaneye kaldırılan 2 çocuktan birine kuduz teşhisi konmuştu. Hastanede tedavi altına alınan ve birkaç gündür tedavisine yoğun bakım devam edilen 10 yaşındaki Mustafa'da bugün acı haber geldi.

21 EKİM'DEN BERİ YOĞUN BAKIMDAYDI

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz yapılan ilk tetkikler sonrası çocuğun su ile temastan korktuğu, hırçın hareketler sergilemeye başladığı ve anlamsız bazı konuşmalar yaptığını söylemişti.

Durumu ağırlaşan çocuk solunum yetmezliği ve beyinde oluşan bazı hasarlardan dolayı 21 Ekim tarihinden beri yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, durumu kritik olan çocuk için "Kuduz hastalığına ait bulgular olmak üzere bunu kanıtlamak için tetkikler istedik. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" ifadelerini kullanmıştı.

Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!

HAYATINI KAYBETTİ

Bugün Hacettepe Üniversitesi Hastanesi tarafından “Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti.” şeklinde açıklama yapıldı. Öte yandan açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz’in konuyla ilgili "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.

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